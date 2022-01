166 voti per Mattarella. "È un segnale. Letta e Conte facciano un nome", dice Battelli (M5s)

Il presidente della Repubblica uscente è ancora il nome più votato a Montecitorio. Un messaggio anche per i leader politici: "Fate in fretta"

Dice Sergio Battelli, deputato grillino, intercettato fuori dall'Aula della Camera poco dopo la fine della quarta votazione, che "il nome di Sergio Mattarella sulle schede è un segnale anche per il presidente: il Parlamento lo sta ancora chiamando". Oggi più forte di ieri: sono 41 i voti in più che oggi il presidente uscente ha ricevuto a Montecitorio, arrivando così a 166 schede con il suo nome impresso. Ieri erano 125. A farlo sussultare, lui che ha più volte ribadito la volontà di ritirarsi dagli impegni istituzionali, sono deputati e senatori di Pd e M5s, che nonostante l'indicazione di votare scheda bianca inviano segnali di fumo. E lo conferma anche Battelli. I voti di oggi "sono segnali da parte dei parlamentari del centrosinistra che non possono non essere ascoltati dai leader dei partiti". Cosa si chiede? "Di fare un nome, di fare in fretta. I numeri in favore di Mattarella sono aumentati rispetto a ieri e questo segnale deve essere preso in considerazione".

