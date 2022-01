Salvini: "Entro domani un presidente. Sentirò Letta". Cassese: "Le cariche pubbliche non si rifiutano"

Mattarella è il più votato di questo quarto giorno (166 voti), dopo il giudice Nino Di Matteo. Poi Manconi e Cartabia. Il centrodestra si astiene. Spunta un voto per Cassese

La giornata in diretta

Siamo arrivati alla quarta votazione. Oggi, per la prima volta, il quorum per eleggere il capo dello stato scende a 505 grandi elettori. Dopo i tre tentativi a vuoto degli scorsi giorni, anche quest'oggi gli indizi fanno propendere per un'altra giornata interlocutoria. I partiti, infatti, non hanno ancora trovato un accordo per eleggere il successore di Sergio Mattarella. Le riunioni di ieri sera, cioè, non hanno sbrogliato la situazione. E questa mattina le forze politiche, a partire dal centrodestra, sono tornate a riunirsi per trovare una quadra.