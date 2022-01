Il peccato di rinunciare al candidato più autorevole per il Quirinale: Mario Draghi

A parte la magistratura militante, che ha esaurito non le sue ambizioni ma di certo la sua funzione e legittimità, pochi sono coloro che hanno sensibilmente contribuito a cambiamenti e riforme utili in Italia da quando, ai primi anni Novanta del secolo scorso, il vecchio sistema dei partiti fu schiantato da un’ondata di bassa demagogia. Bisognerebbe tenerne conto ora che si tratta di decidere se far saltare con giochini e giochetti di corta vista l’ultimo baricentro delle classi dirigenti, cioè Mario Draghi, sabotando con un voto a dispetto la maggioranza emergenziale di unità dell’ultimo anno, voluta dal capo dello stato in assenza di altre soluzioni politiche credibili, accettata da quel che resta dei partiti e guidata dal presidente del Consiglio in carica, anche come garante del piano di ripresa che la svolta europea della mutualizzazione del debito ha reso possibile.

