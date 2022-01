Perché il passaggio di Draghi al Colle può dare più forza alla politica  

È possibile, come dice un importante ministro del governo, che alla fine dei giochi Mario Draghi arrivi al Quirinale “non come espressione della volontà dei partiti ma come espressione della loro disperazione” o, se volete, della loro incapacità di trovare un’alternativa. Ed è possibile che Mario Draghi arrivi a guidare l’Italia dal Quirinale non per ragioni nobili, mettiamo in sicurezza l’Italia per i prossimi sette anni affidando la guida suprema del paese alla più rispettata delle personalità italiane, ma per ragioni più pragmatiche, legate cioè alla difficoltà dei partiti di trovare un altro profilo in grado di non dividere l’attuale maggioranza di governo nella partita del Quirinale, condizione necessaria per non rendere il prosieguo della legislatura ancora più difficile rispetto a come lo è oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE