Perché vogliamo Draghi al Quirinale. Cerasa ospite di Mattino Cinque

"Un 60 per cento delle possibilità". Sono quelle per Draghi di diventare presidente della Repubblica, secondo Claudio Cerasa, direttore del Foglio, ospite a Mattino Cinque, su Canale 5. "Uno come Draghi penso sia importante averlo per i prossimi 7 anni, oggi Draghi è la garanzia della stabilità e della fiducia che può offrire l'Italia e averlo come garanzia del Pnrr è un ottimo assist per il futuro del paese".

