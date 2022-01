Quirinale, Conte incontra Salvini. "Troviamo un nome condiviso"

L'ex premier cerca il confronto con il leader del Carroccio, che ribadisce: "Il centrodestra resta unito". Ma il Cav. non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura, Meloni sollecita un incontro prima della fine della settimana

Si sono visti in centro a Roma, per circa un'ora, per confrontarsi sul voto imminente che deciderà il prossimo capo dello stato. Matteo Salvini e Giuseppe Conte, in un incontro che entrambi definiscono "cordiale", hanno "chiarito i propri punti di vista", fanno sapere fonti della Lega. Partendo probabilmente dal punto su cui i due leader sono più d'accordo: trovare un'alternativa a Mario Draghi.

Fonti del M5s sottolineano che l'incontro di oggi rappresenta "il tentativo", da parte dell'ex premier, di "trovare un nome per il Colle condiviso con il centrodestra". Una possibilità che assume concretezza nella ricerca di un'alternativa a Berlusconi, a cui Salvini si dedica da giorni pur tenendo aperte più strade. Dalla sua, Conte ha ribadito la necessità di "trovare una figura di prestigio" per il Quirinale, come già aveva detto ieri incontrando Enrico Letta e Roberto Speranza.

E mentre fonti della Lega lasciano passare il messaggio che "il centrodestra è e resterà compatto in tutte le votazioni", punto ribadito da Salvini a Conte durante l'incontro, Giorgia Meloni solleva la necessità di riunire a stretto giro le anime della coalizione. Silvio Berlusconi, Salvini e Meloni si sarebbero dovuti incontrare domani, ma il Cav. ha fatto sapere che resterà ad Arcore, congelando di fatto il confronto. "Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato", ha detto oggi la leader di Fratelli d'Italia. "Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò ufficialmente". L'incontro sarà necessario per tornare a sondare le intenzioni del Cav., che in queste ore ha fatto sapere di voler sciogliere la riserva sulla sua candidatura entro domenica.