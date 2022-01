La non elezione di Draghi al Quirinale creerebbe una tragicommedia

Claudio Velardi sull’Huffington Post scrive con esatta percezione delle cose che levare Draghi da Palazzo Chigi e metterlo al Quirinale, vista la necessità per il governo e le pubbliche amministrazioni e i privati associati di spendere bene oltre duecento miliardi europei in sei anni, è un azzardo che solo i pessimisti e realisti possono concepire, mentre lui è un ottimista razionale e crede che con Draghi al timone cambierà radicalmente l’Italia. In effetti solo riformisti assaliti dalla realtà possono pensare che solo la politica italiana e il sistema italiano, qualunque cosa queste nozioni vogliano significare, saranno in grado, se lo saranno, di fare un passettino da duecento testoni in direzione della trasformazione modernizzante e liberalizzante di questo paese. Il riformista purissimo si affida al “Deus ex machina”. E il destino del riformista adamantino potrebbe essere quello della disperazione, perché l’Italia è una grande nazione d’avanguardia che si porta appresso dalla sua stessa costituzione e attraverso tutta la sua storia il peso, la soavità, la dolcezza di vivere, l’irresponsabilità e l’informalità di una poderosa, inscalfibile retroguardia. Possiamo cambiare solo con una lunga e inavvertita rivoluzione passiva, sfruttando i nostri pregi e difetti, nessuno ha cambiato o cambierà volontaristicamente l’Italia, non ci sono riusciti la Destra storica, il Trasformismo, Giolitti, il fascismo, la Repubblica consociativa, il compromesso storico eccetera, fino a Craxi, Berlusconi, l’Ulivo e il Papeete populista, non ci riuscirebbe nemmeno una tecnocrazia illuminata. Ciascuno ha fatto il suo, che non è mai abbastanza, e si continuerà a procedere così contando sull’interdipendenza mondiale e sullo Stellone.

