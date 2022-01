Caro Pd, ma dov'è lo scandalo se il Cav. si candida al Colle?

“Non lo voterei. Indignarsi per la sua mossa però è sbagliato: vi spiego perché”. Lettera di un ex vicecapogruppo del Pd

Nell’introduzione del bel libro che ha curato e che raccoglie alcune riflessioni di Iginio Ariemma, un dirigente politico e un’analista acutissimo che ha denunciato in vari libri la crisi progettuale della sinistra post-comunista, la moglie Luciana Azzalone ricorda che il “concetto politico filosofico” sul quale Iginio ha insistito sino agli ultimi giorni della sua vita è stato: “La libertà viene prima”, frase lapidaria di Bruno Trentin. “Libertà, uguaglianza sono valori assoluti, ma l’uguaglianza deriva dalla libertà. La libertà è la progenitrice della sinistra. Non c’è sinistra senza libertà. E’ il valore assoluto da cui dipendono tutti gli altri… La libertà viene prima, come abbiamo fatto a non capirlo!”.