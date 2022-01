Salvini teme lo scherzetto del Cav., e prova a fermare Draghi

Scalpita e tentenna. Si sente gli occhi di tutti puntati addosso. Sa che è vero quel che Matteo Renzi gli ha detto, “che se sbagli questa partita, caro omonimo, fai la fine di Bersani nel 2013: sei morto politicamente”. E insomma l’omonimo, cioè Matteo Salvini, sa che si ritrova a fare la parte del regista che però non controlla tutta la sceneggiatura. “Perché in fondo – come spiega di buon mattino, in un capannello di pezzi da novanta del Senato il leader di Iv – tutto al momento dipende da Berlusconi”. Che per ora di ritirarsi non ci pensa. Non adesso, almeno, non così. E infatti ha deciso di rinviare il vertice programmato per oggi a Roma, nella sua Villa Grande. Resta ad Arcore, dove convoca lo stato maggiore di FI. Per tenere il leghista sulla graticola, per complicargli il gioco.

