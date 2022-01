"L'elezione di Berlusconi è impensabile ma non impossibile. Tifo per Draghi". Parla Angelo Guglielmi

Se Silvio Berlusconi fosse eletto presidente della Repubblica, Angelo Guglielmi scenderebbe in strada a protestare? “Non scenderei in strada, non protesterei”. Dunque accetterebbe? “Accetterò quello che stabilirà il Parlamento”. E se invece dovesse ritirarsi dalla corsa? “Ha già vinto in ogni caso. Il suo nome è tornato il nome che tutti sussurrano. B-e-r-l-u-s-c-o-n-i. E’ come Lolita. Se mi chiedesse se lo ritenga accettabile come presidente, le risponderei di no. Se mi chiedesse se lo ritenga possibile, le risponderei di sì. L’elezione di Berlusconi è qualcosa di impensabile ma non impossibile. Gli ho visto fare cose straordinarie. Non dico giuste. Dico straordinarie”. Pure questa candidatura lo è? “E’ il suo finale di partita. E’ capace di ogni cosa tranne che perdere”.

