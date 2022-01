Il telefono di Draghi. Parla con leader e ministri, non vuole farsi bruciare

Il capo della Lega spera che Berlusconi si ritiri. Ma sospetta che potrebbe, per venedetta, proporre un nome sgradito al Carroccio. "Il Cav.? Se non va lui, potrebbe puntare su Amato o Rutelli", dice chi ci ha parlato. I consigli di Renzi all'altro Matteo: "Se vuoi chiuderla subito, vai su Casini. Se sbagli, sei finito come lo fu Bersani nel 2013"