I dati, la gestione del virus, il futuro. Parla il sottosegretario alla Salute Sileri

Convivere con il virus, adeguare gli strumenti della lotta o continuare a trattarlo con quelli di oggi? In questi giorni si è discusso molto dei dati, tanto che alcune Regioni hanno chiesto al governo di far diventare settimanale il bollettino quotidiano. E da più parti, sui territori, si vorrebbe alleggerire l’isolamento per gli asintomatici, come avviene in altri paesi. Ieri però il Cts ha invitato a mantenere il bollettino quotidiano. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri trova che “il punto centrale” non sia “la periodicità dei dati, piuttosto la loro qualità e la corretta comunicazione che deve accompagnarli per spiegarli ai cittadini. La verità – ma parlo anche da ricercatore costantemente “affamato” di dati – è che ne servirebbero ancora più e più dettagliati, così che ci aiutino a capire meglio l’andamento della pandemia e soprattutto a evitare di generare ansia. Il solo dato grezzo di casi e decessi, infatti, non può essere più considerato un indicatore esaustivo: serve, ad esempio, distinguere i casi sintomatici da quelli asintomatici per evidenziare la differenza fra caso positivo all’infezione e paziente effettivamente malato, avere più informazioni sui ricoveri, sulla durata delle degenze, distinguere quanti sono i pazienti non vaccinati tra coloro che necessitano di terapia intensiva e così via. Trasparenza e fruibilità più totale dei dati non devono mai venire meno”.

