"Asintomatici fuori dai ricoveri Covid". Così può cambiare il bollettino quotidiano

Una bozza di circolare accoglie una delle richieste delle regioni per allentare i criteri con cui si cambia colore. I governatori attendono comunicazioni ufficiali. Intanto l'Rt è a 1,56 e si registrano quasi 2mila casi ogni 100mila abitanti

Quello di oggi pomeriggio potrebbe essere l'ultimo monitoraggio a calcolare la pressione ospedaliera con i criteri che sono stati validi in questi due anni. Secono una bozza di circolare che è stata pubblicata questa mattina da Quotidiano Sanità, il ministero sta valutando di escludere dal computo dei ricoveri Covid i positivi asintomatici che vengono ricoverati per altri motivi che non riguardano il virus. Con questa modifica le regioni avranno meno possibilità di finire in zona arancione e rossa, visto che a determinare questo passaggio contribuisce anche il tasso di riempimento dei posti letto ordinari che dopo la modifica risulterà sensibilmente inferiore.

Nella circolare preparata dalle direzioni generali della prevenzione e della programmazione sanitaria del ministero della Salute si specifica che “il paziente ricoverato per cause diverse che risulti, ma asintomatico per Covid-19, pur essendo tracciato come 'caso', non sarà conteggiato tra i ricoveri dell'area medica Covid”, spiegando inoltre come a partire da febbraio questa distinzione sarà chiaramente riportata anche nel flusso giornaliero dei dati sul contagio, prodotto dall'Istituto superiore di sanità.

Il documento non sarebbe ancora stato inviato agli enti locali, tanto che il ministero specifica che "nessun atto formale è stato disposto al momento" ma "resta aperta l’interlocuzione con le regioni", fermo restando un punto, messo in chiaro ieri dall'Iss: non sarà possibile escludere gli asintomatici dal contegio dei positivi nel bollettino quotidiano, come volevano i governatori, perché renderebbe impossibile monitorare l'andamento e la circolazione del virus.

Mentre al ministero sono al lavoro per rifinire alcuni passaggi del documento, su cui fino a ieri sera anche il ministro Roberto Speranza non ha nascosto perplessità, alcuni governatori non hanno trattenuto la soddisfazione. E' il caso di Giovanni Toti, che su Facebook ha scritto è “un nuovo passo verso il buonsenso e la semplificazione, come avevano chiesto le regioni", salvo poi cancellare il post vista la precisazione del ministero. Come ha invece spiegato Attilio Fontana, "è evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid e quindi dev'essere considerato come malato di Covid e chi entra in ospedale per un'altra patologia o perchè ha avuto un incidente stradale. A ore si riunirà il Cts e dopo la sua valutazione il ministro assumerà i provvedimenti che riterrà opportuni".



Dal monitoraggio della settimana emerge intanto che l'indice di trasmissibilità Rt è in crescita da 1,43 di venerdì scorso a 1,56 di oggi, e l'incidenza dei casi raggiunge 1.988 casi ogni 100mila abitanti (era a 1.669).

Un quadro in cui la Valle d'Aosta dovrebbe cambiare colore e andare in arancione, arrivando al 21 per cento per i posti letto occupati in terapia intensiva e oltre il 50 per cento per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Ma anche Friuli-Venezia Giulia e Sicilia verranno attenzionate nel monitoraggio odierno e rischiano di dover alzare l'allerta. Si salva invece il Piemonte, in bilico fino all'ultimo: resterà in zona gialla.

Guardando al quadro nazionale, risultano in crescita sia il tasso di occupazione di posti letto in area medica, al 27,6 per cento (era 21,6 per cento), che delle terapia intensive, 17,5 per cento (era 15,4 per cento). Mentre, a riprova delle difficoltà di tracciamento, con i contagi ormai stabilmente oltre quota 100mila nel conto quotidiano, sono più che raddoppiati i casi non associati a catene di trasmissione (649.489 contro 309.903 della settimana precedente). Al contempo cala la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di indagine delle Asl sui contatti stretti: dal 16 per cento al 13 per cento.