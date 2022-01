Meno quarantena, ma più tamponi. Lezioni dal Regno Unito

Il governo di Boris Johson ridurrà da sette a cinque giorni la durata dell’isolamento per i casi di Covid. Ma per seguire la strategia inglese bisogna rafforzare la nostra capacità di testing

Nel Regno Unito cambia di nuovo la policy sull’isolamento per i casi di Covid. Meno di un mese fa, il 22 dicembre, la quarantena per i positivi era stata ridotta da dieci a sette giorni, a condizione di due tamponi negativi nel sesto e settimo giorno. A partire dalla prossima settimana, la durata dell’isolamento sarà ridotta da sette a cinque giorni. Ad annunciarlo è stato il ministro alla Salute, Sajid Javid. Per poter tornare in piena libertà le persone dovranno comunque sottoporsi a due tamponi rapidi negli, uno al quinto e l’altro al sesto giorno, che dovranno dare un esito negativo. A far cambiare parere sono i dati emersi da uno studio scientifico della Health security agency del Regno Unito, secondo cui “circa due terzi dei casi positivi non sono più infettivi entro la fine del quinto giorno”. Ma, attraverso il testing, si può abbattere il periodo di isolamento garantendo al contempo un alto grado di sicurezza peer la comunità.