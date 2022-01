Sburocratizzare la pandemia. Il (nuovo) pressing della regioni sul governo

I governatori chiedono che gli asintomatici vengano esclusi dai conti del bollettino quotidiano e più poteri per ricorrere alla Dad. Tra le richieste anche la mobilità: la Liguria vuole portare all'80 per cento la capienza anche in zona arancione. "Ma nulla è stato deciso", dice Emiliano

Sburocratizzare, snellire e semplificare, per evitare il rischio, altrimenti, di bloccare l'Italia in attesa di una risposta delle autorità, di un certificato verde, di un tampone. L'avanzata di Omicron, con un numero di contagi quotidiani mai visto prima, in Italia e in giro per il mondo, ha mandato in tilt i sistemi di tracciamento delle Asl, operazioni difficili quando ormai non del tutto impossibili, mentre sono sempre di più, dal mondo della scienza, della medicina e della politica, a ritenere che ormai il bollettino quotidiano produca una visione distorta della situazione, considerando che la nuova variante, via via sempre più prevalente, appare almeno secondo le prime stime meno aggressiva.