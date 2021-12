Per la volata al Quirinale meglio la bicicletta che un cavallo

Quirinaletto. Aderendo alla posizione del segretario Pd, onorevole Enrico Letta, anche l’onorevole Beatrice Lorenzin (Pd) ritiene che si debba andare verso un nome per quanto possibile condiviso, e dichiara: “Qui ci vuole un accordo non dico larghissimo ma larghetto”. Tutto il voto minuto per minuto. Il capogruppo Leu alla Camera, onorevole Federico Fornaro, ritiene che i primi tre passaggi andranno a vuoto: “Uno scenario possibile è questo: le prime tre votazioni tutti con le schede bianche. Alla quarta centrodestra e centrosinistra presentano due candidati di bandiera per verificarne il peso reale. I due non passano e alla quinta o sesta votazione si potrebbe arrivare a una soluzione. Possibile in questo scenario che a quel punto ci sia una spinta emotiva a votare una donna, che poi sarebbe anche un mio auspicio. Una donna naturalmente che abbia esperienza politica in Parlamento, caratteristica indispensabile per il ruolo che andrebbe a occupare”.

