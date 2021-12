In piazza? "C'è ancora spazio per intervenire in Aula", dice il capogruppo di LeU alla Camera

Lo sciopero generale del 16 dicembre proclamato da Cgil e Uil, i partiti e il rapporto con il governo Draghi, i sindacati. E insomma, mentre il Garante interviene per censurare l’iniziativa in alcuni comparti, riscontrando una violazione delle regole, nel centrosinistra ci si trova di fronte al possibile sdoppiamento di ruolo: di lotta e di governo. “Ognuno fa il suo lavoro”, dice “a titolo personale” Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera (Fornaro non scenderà in piazza, senza però dissociarsi dai temi): “Il sindacato fa il sindacato, i partiti il loro mestiere. Le questioni poste nella piattaforma unitaria – dalla lotta alla precarietà a quella alle disuguaglianze – sono questioni importanti. Detto questo sul tema disuguaglianze si può pensare di intervenire a livello di legge di Bilancio. Credo ci siano gli spazi e i tempi per agire in Parlamento, per dare spazio alle richieste di Cgil e Uil”.

