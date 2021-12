I rischi dello sciopero per Landini

Lo sciopero generale del 16 dicembre voluto dal segretario della Cgil Maurizio Landini, a cui si è accodata la Uil di Pierpaolo Bombardieri, segna un punto di cesura nel rapporto con il governo Draghi e rappresenta un rischio per il sindacato. Il primo aspetto è di metodo. Sin dalla nascita dell’esecutivo, Landini ha speso parole positive per Draghi, descrivendolo come una persona “autorevole” ed elogiandolo per aver consultato le parti sociali prima di formare il governo. Il dialogo tra governo e sindacato è proseguito e i rapporti personali sono stati cordiali, come ha dimostrato l’abbraccio tra Draghi e Landini in occasione della visita del premier alla sede della Cgil dopo l’assalto squadrista del 9 ottobre. Lo sciopero generale, peraltro affiancato da una manifestazione nazionale a Roma, rischia di incrinare i rapporti con il governo e di interrompere un metodo, fatto di costanti incontri, che ha elevato le parti sociali a interlocutori quasi istituzionali nella definizione delle decisioni di fondo della politica economica. Tanto più che lo sciopero è stato proclamato da Cgil e Uil mentre è in corso un tavolo di confronto sulle pensioni, cosa che rischia di irrigidire ulteriormente le posizioni nella trattativa.

