Gasparri innamorato. Tifa Cav. ma spiega perché al Colle ci va Draghi (forse)

Affettuosamente tuo… Il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) dichiara: “Noi abbiamo il nostro candidato, che poi non è candidato ufficialmente ma è candidato lo stesso. Il Cavaliere è tonico e giustamente si vede bene come presidente. Io emotivamente, sentimentalmente, affettivamente sono con lui comunque si prospetti la cosa, quindi per noi l’opzione numero uno resta quella, però per la verità abbiamo anche un’opzione numero due. Sai qual è? Berlusconi. E abbiamo anche la numero tre: Berlusconi. Come si vede abbiamo varie opzioni ma nessuna subordinata. E chi dice che non ce la fa è uno iettatore. Però il centrodestra, dopo i Prodi e i Fanfani fregati dai franchi tiratori, deve stare più attento ai 450 voti che già conta sulla carta piuttosto che alla cinquantina di voti che manca per arrivare al quorum. Quindi è un terno al lotto pieno di incognite. E temo anche un’altra cosa: che Draghi – visto lo sciopero della Cgil; visti i partiti che pensano che prima o poi si vota e giustamente bisogna sventolare le bandiere delle tasse, del lavoro, di questo e di quello; vista la mala parata perché si sta a incasinare la situazione – allora lui dice: ‘Ma lo sapete che c’è? Io qui ho fatto quello che potevo, le punture ormai Figliuolo le fa in automatico, il Pnrr l’abbiamo fatto, quindi non per ambizione ma per togliermi ’sta rottura di scatole che comincia a essere il governo, io andrei al Quirinale’. Mi aspetto che verso Capodanno dice: ‘Sentite, allora quasi quasi… magari comando lo stesso ma non mi espongo e non mi logoro’. E così diventa complicato che Draghi non vada, ha anche una base di partenza molto vasta, la sua maggioranza di governo gioca su grandi numeri che manco Paolo Rossi dopo il Mundial ne prendeva tanti. Io comunque voglio bene a Berlusconi, resto tifoso convinto e fervente, e mi batterò ardentemente perché non bisogna avere certezze per fare una battaglia del genere: lui la vuole fare con convinzione e noi la facciamo, dopodiché vediamo cosa succede. Sarà che uno sogna questo finale di Berlusconi, che finire poi con Draghi, mamma mia, troppo grigio, troppo monocorde, è molto autorevole ma poco pop come presidente della Repubblica, io me lo giocherei di più come Papa. Viva il Cavaliere!”.

