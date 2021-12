Parla Cottarelli: "Uno sciopero senza ragioni. Cgil-Uil vogliono solo la negoziazione continua"

Roma. Proviamo a farlo dire a chi lo sa dire e dire bene. E’ Carlo Cottarelli, dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani, è docente alla Bocconi, ed era a un passo dal fare il premier. Professore, lei dunque con chi sta? Con la Cgil e la Uil che hanno convocato lo sciopero generale per il 16 dicembre o con la Cisl che lo ha definito uno sciopero “da incendiari”? “Io sto con chi pensa che questo sciopero sia un’esagerazione e con chi usa bene le parole”. Lo sciopero è infatti “generale”. Cosa significa? “Significa che è qualcosa di serio di importante come indica la parola e che per convocarlo ci devono essere motivi straordinari”. Prima di chiederle se questi motivi ci siano, non crede che mobilitare la “base” sindacale, una base composta in gran parte da anziani, fragili, sia una decisione da scriteriati? “Vediamo innanzitutto chi ci va. Se c’è un motivo forte, si deve scendere in piazza comunque, con le adeguate cautele”. E questo motivo forte c’è? “No”. E allora perché l’invito “fermiamo tutto”? “Forse i sindacati non scioperano contro la manovra”. Contro cosa scioperano? “Contro un metodo. Un metodo che ovviamente scontenta tutti ma che a mio avviso è il metodo giusto”. Quello che dice Cottarelli è che con Draghi i sindacati sono tornati protagonisti ma che hanno scambiato “la concertazione con la negoziazione continua”. Cosa avrebbe fatto il premier di così eversivo? Ha deciso. Ancora Cottarelli: “Ha invitato tutti, ascoltato tutti, ma sulla manovra ha deciso il governo. Ha trovato una via di mezzo”. E lei la ritiene la buona via di mezzo? “La ritengo buona”.

