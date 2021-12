Sbarra (Cisl): "Lo sciopero generale della Cgil-Uil è sbagliato e da incendiari"

“La scelta di Landini e Bombardieri rompe l’unità sindacale, radicalizza il conflitto sociale. Trasforma i luoghi di lavoro in campi di battaglia. E' evidente che il nostro modello di sindacato è opposto. Non si può dire che Draghi non ci abbia ascoltato”. Parla il numero uno della Cisl

Lo sciopero “generale” convocato dalla Cgil e dalla Uil? “Uno sciopero sbagliato e dannoso”. La posizione di Maurizio Landini? Da incendiari. “Radicalizza il conflitto, rischia di danneggiare i lavoratori e di incendiare le relazioni sociali. Trasforma i luoghi di lavoro in campi di battaglia. Non è di questo che abbiamo bisogno”. La Cisl cosa farà? “Organizzerà un’iniziativa sindacale per spiegare i risultati che abbiamo raggiunto. Sarà una mobilitazione responsabile”. E’ chiaro adesso perché sono diversi? Esiste un sindacato che la pensa orgogliosamente in maniera opposta di come la pensa la Cgil. Non parteciperà allo sciopero del 16 dicembre, non ha intenzione di rompere con il governo e con Mario Draghi. E’ la Cisl. La guida Luigi Sbarra e rivendica la “diversità”. La racconta in questa intervista.