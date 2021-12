Che spettacolo questa campagna per il Quirinale

Per la prima volta una competizione alla luce del sole, con candidati che sentono il bisogno di essere trasversali, con le forze politiche costrette a dialogare. Così, in una repubblica parlamentare, si governano le divisioni

Ci sono almeno due aspetti eccezionali che riguardano la campagna elettorale in corso per la prossima presidenza della Repubblica. Il primo aspetto, semplicemente spettacolare, è che, per la prima volta nella storia della Repubblica, esiste una campagna elettorale vera e propria, alla luce del sole, se così si può dire, che riguarda una competizione quirinalizia le cui meccaniche sono tradizionalmente opache, segrete, inafferrabili.