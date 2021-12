Prorogator. Così Orlando trova altri quattro mesi ai navigator

Dovevano scadere ad aprile. Poi a deicembre. Ora il ministero del Lavoro s'inventa una nuova proroga. Le regioni protestano, Fedriga minaccia in vivavoce un comunicato di sdegno: "Non potete caricarli su di noi". E così i 2.300 lavoratori ora resteranno altri 4 mesi in carico all'Anpal, senza alcuna reale occupazione. Il paradosso delle politiche attive trasformate in ammortizzatori sociali

Massimiliano Fedriga alla fine è dovuto ricorrere alla minaccia: “Ho pronto un comunicato in cui denuncio lo scandalo: è assurdo che venga scaricata sulle regioni l’assunzione dei navigator”. E siccome gridava in vivavoce, collegato con i capigruppo della commissione Bilancio riuniti in conclave alla Camera, e dato che i tecnici di Andrea Orlando presenti al vertice non sapevano come venirne a capo, alla fine è toccato al ministro grillino Federico D’Incà proporre un compromesso che di onorevole aveva ben poco, ma che almeno evitava lo scontro istituzionale tra governo e Conferenza delle regioni. E’ così che è maturata la decisione di prolungare ancora di altri quattro mesi, e senza alcuna reale prospettiva, i contratti di oltre 2.300 navigator. Che in realtà erano già scaduti ad aprile, al termine dei due anni offerti loro all’esito di un selezione faraonico organizzata nella primavera del 2019, giusto in tempo per le elezioni europee. Ma ad aprile Orlando volle temporeggiare: ed ecco la prima proroga di otto mesi, fino a fine anno. “Intanto le regioni faranno i concorsi per i centri per l’impiego, e ai navigator verrà riconosciuta una corsia preferenziale”, spiegò il ministro del Lavoro Orlando.