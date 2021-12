Politburo grillino. Mentre gli altri si snelliscono il M5s fa nasce una squadra di 90 membri

Il salto definitivo sembrano averlo compiuto con questo inusuale gigantismo. Che a un tratto fa sembrare i Cinque stelle l’ultimo politburo d’Europa, un avanzo di novecento. Quasi un monolite, un mezzo cimelio di Bulgaria. Addio quindi movimento liquido, benvenuta segreteria allargata e infarcita di correnti. Che tutti accontenta per quote e ambizioni di parte. Dev’essere stata questa la ratio che a Giuseppe Conte, nel disegnare il M5s del futuro, ha portato a volgere lo sguardo al passato: allestendo tutta una pletorica serie di mini settori di competenza per segnare un nuovo radicamento dopo anni di gassosità impalpabile. Così oltre alla segreteria di suoi vicesegretari già annunciata tempo addietro, che annovera Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco, tutti parlamentari e fedelissimi, l’ex presidente del Consiglio ha pensato bene di dotarsi di diciassette comitati tematici, che spaziano dalla Salute alla Transizione ecologica alle Politiche giovanili fino ai Rapporti internazionali. Contando ottantacinque rappresentanti (cinque per ogni area d’interesse).

