Beppe Grillo, Elevato con vista sul Colle. "Draghi? Lo vedrei bene lassù"

Così la partita del Quirinale diventerà un congresso per il M5s. I parlamentari grillini si interrogano: "Palazzo Chigi avrà detto a Beppe come non far cadere la legislatura?" E Conte assicura: "Non temo i Di Maio tiratori"

Ne parla bene: “È un grillino!”. Gli parla spesso al telefono: “Presidente, questo provvedimento per me è ok”. E in questi ultimi tempi ai suoi amici, fra Genova e Marina di Bibbona, gli capita di dire: “Draghi al Quirinale sarebbe una garanzia, ma certo non si può andare mica al voto in mezzo a questo caos”. Beppe Grillo per il momento evita interventi pubblici sul Colle. Non parla di politica interna. Si limita a lanciare dal suo blog post visionari. Da Elevato, come si autodefinisce. E però a chi gli fa la domanda delle cento pistole risponde: “Sì, lo vedrei bene lassù”.