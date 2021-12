Ecco la strategia per portare Draghi al Quirinale e trattenere Salvini al governo

Il Cdm approva lo stato d'emergenza e la quarantena per i non vaccinati che entrano in Italia. Niente mascherine all'aperto. Smontate le dicerie che davano il premier concentrato esclusivamente sul Colle. La variabile della legge elettorale

E adesso vediamo chi si alza e punta il dito. La notizia per cominciare. Oggi il Cdm ha approvato il prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 marzo. Il generale Figliuolo sempre più alla guida. Si trovano risorse per contrastare i rincari delle bollette. E ora invece il senso di quello che è accaduto. Mario Draghi ha risposto alla calunnia: “Non fa tutto quello che deve perché ha già la testa altrove”. Da domani chi lo dice è chiaramente in malafede e chi lo ripete un malandrino da tre soldi. Esiste una strategia per incoronarlo capo dello stato.