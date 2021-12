"Ciao, sono Matteo: che fai per il Colle?". Così Salvini prova a fare il mazziere

“Scusate, adesso vado a fare un po’ di telefonate”. E Matteo Salvini, dopo una conferenza stampa sul nucleare, fa intendere di avere la batteria del telefono bella carica. E’ lunedì. Vuole dare le carte per il Quirinale. Chiamare tutti i leader. Giocare a rubamazzo con Giorgia Meloni, che con Atreju ha mostrato i muscoli. “Se mi sento un playmaker? – si schermisce il leader della Lega con il Foglio – No, voglio dimostrare di poter convocare un tavolo per decidere insieme. Altri, se non mi sbaglio, hanno fallito”. Ce l’ha con Enrico Letta e con “l’amica Giorgia”. Seguirà un pomeriggio denso. Salvini parla con il Cav. (parte in causa), vede Giovanni Toti, sente Meloni. Si scrive con Conte e Renzi (sai che novità). Telefona a Letta. C’è chi lo asseconda, chi gli dice “ritenta, dopo la manovra”.

