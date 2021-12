Meloni&Letta. Più duellano e più si legittimano, reciprocamente

Quando si attaccano l’un l’altra sempre lasciano intuire agli spettatori che nei loro rapporti ci sia qualcosa di nemico ma pure di complice, negli occhi, nei gesti, che li rivelano avversari eppure alleati in un medesimo codice. E così non c’è più spazio né per Salvini né per Conte

Complici come il caldo con il freddo, il nord con il sud e la luna con il sole, domenica sera Giorgia Meloni ed Enrico Letta, la leader della destra e il leader della sinistra, sempre specchiandosi l’uno nell’altra, si sono cimentati in un duello a distanza. Dopo essersi infatti tanto cercati e incontrati pubblicamente in questi mesi, al punto da aver indispettito e anche insospettito la destra della destra e la sinistra della sinistra (“questi due hanno un accordo sul Quirinale” deve aver pensato il non lucidissimo Matteo Salvini), ecco che i due leader opposti d’Italia si sono incontrati-scontrati per l’ennesima volta. L’altro ieri, appunto.