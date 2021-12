Da Draghi a Macron. La rivincita dei banchieri

Vale per Tim, vale per la politica, vale per la Borsa, vale per l’Europa, vale per i vaccini, vale per la manovra e forse vale anche per il futuro della legislatura: mercato dove si può, stato quando si deve. La centralità assunta da Mario Draghi all’interno del nostro sistema istituzionale ha contribuito a mettere in moto una serie di trasformazioni interessanti, anche lessicali, che si trovano a metà strada tra il mondo della politica e quello dell’economia. Una prima trasformazione per così dire strategica è quella che ha riguardato una svolta culturale suggerita da Draghi ancor prima di diventare presidente del Consiglio e quella svolta coincide con una visione nuova relativa al futuro del debito pubblico.

