Perché la Borsa inizia a scommettere sul futuro di Mps

Ieri i riflettori della Borsa si sono accesi inaspettatamente sul Montepaschi. E forse non basta l’annunciata ripresa dei negoziati con Bruxelles sulla privatizzazione per giustificare una cavalcata di quasi il 17 per cento del titolo della banca senese che è arrivato a sfiorare un picco a più 20 per cento. Vero è che nelle ultime settimane la capitalizzazione del Monte è scesa sotto la soglia di 1 miliardo (950 milioni dopo la chiusura delle contrattazioni di ieri) e che le sue azioni potrebbero essere considerate la classiche “penny stock”, cioè appunto titoli dal valore così basso che vengono scambiati sul mercato a meno di un dollaro (in questo caso a meno di un euro poiché valgono 0,95 centesimi). Ma neanche una stagione di saldi sarebbe sufficiente a spiegare una corsa così improvvisa e intensa che, comunque, va rapportata a dimensioni che non sono certe da blue chip.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE