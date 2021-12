Dall'inflazione alle varianti il punto non cambia: i vaccini servono

Ondata pandemica, recessione e inflazione, se non è l’apocalisse si avvicina. In realtà il quadro non è così fosco. Governare il rischio vuol dire puntare sulla disciplina della pazienza

L’impatto sull’economia della variante Omicron può essere devastante, o del tutto marginale. Nel frattempo è proprio questa enorme incertezza a tenere in tensione i mercati, pronti a reagire in maniera forse eccessiva a qualsiasi dichiarazione, al momento per forza di cose non fondata su dati solidi, di una casa farmaceutica o di un’autorità scientifica. E’ così da venerdì, dopo la scoperta della nuova variante di Coronavirus. La giornata di ieri si è aperta con un crollo delle borse a causa delle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, che ha dichiarato al Financial Times che gli attuali vaccini saranno molto meno efficaci contro la variante Omicron e che serviranno diversi mesi prima che le case farmaceutiche siano capaci di produrre vaccini specifici contro la nuova nuova variante e renderli disponibili su ampia scala. Le parole del ceo di Moderna hanno mandato nel panico gli investitori, perché potrebbero significare un salto indietro di un anno, nel mondo pre-vaccini, quando per rallentare la circolazione del virus erano necessarie restrizioni e misure devastanti per l’economia.