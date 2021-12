Perché la variante inflazione preoccupa Biden più di Omicron

Negli Stati Uniti la variante inflazione non è più “transitoria”. Dopo mesi passati a ripetere come un mantra che l’impennata dei prezzi è passeggera, mentre l’inflazione raggiungeva e superava livelli record degli ultimi 30 anni 6,2 per cento a ottobre), la Federal Reserve ammette che c’è un problema. “Il rischio di inflazione è aumentato”, ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell. “Per molti, transitorio è associato a ‘breve termine’, ma per noi è associato a un’inflazione che non lasci un segno permanente sui prezzi – ha spiegato in audizione al Senato –. Credo sia probabilmente il momento giusto per ritirate il termine ’transitorio’ e per spiegare più chiaramente ciò che intendiamo”. Se l’inflazione sia o meno passeggera dipende in gran parte dalla banca centrale e, paradossalmente, se la Fed dice di abbandonare il termine “transitoria” è proprio per farla diventare transitoria: insomma, mostra un cambio di atteggiamento e annuncia una riduzione degli acquisti per agire sulle aspettative di consumatori e investitori. La svolta, rispetto alle parole molto più accomodanti delle settimane passate, arriva pochi giorni dopo che il presidente Joe Biden ha confermato Powell al comando della Fed.

