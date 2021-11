Il gioco della Bce sull'inflazione è rischioso. Vigilare

Che cosa stanno facendo la Fed e la Bce? Perché non rispondono alla crescente pressione inflazionistica? Cominciamo dalla Fed. Il nuovo regime della politica monetaria americana – cosiddetto “average inflation targeting” – ha apportato importanti cambiamenti. D’ora in poi, parlando di prezzi e costo della vita, dovremo pensare sempre meno in termini di velocità di crescita (l’inflazione) e sempre più in termini del loro livello.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE