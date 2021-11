La buona, la brutta, la cattiva: l'inflazione secondo Fabio Panetta

“Ci sono tre tipi di inflazione: la buona, la brutta e la cattiva. L’Eurozona è sotto attacco dell’inflazione cattiva e bisogna stare attenti a che non si trasformi in una brutta inflazione. Perciò la politica monetaria deve rimanere paziente perché oggi la pazienza è la forma di azione più coraggiosa”. E’ ricorrendo a Sergio Leone che ieri Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Bce, intervenendo a una conferenza organizzata da Science Po a Parigi, ha spiegato le cause pandemiche che stanno provocando il rialzo dei prezzi e ha esposto le ragioni della sua visione da “colomba” rispetto all’incertezza che caratterizza l’attuale contesto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE