Editoriali
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Inflazione, benzina e carne cara. Perché Trump può tornare al Taco
Con l’inflazione al 3,8 per cento e i salari reali in diminuzione, il presidente degli Stati Uniti torna a fare i conti con il prezzo politico dei dazi. Il primo passo indietro può arrivare sul manzo
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12 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 06:04 PM
Foto LaPresse
Dopo la sentenza della Corte Suprema a rubare il posto ai dazi come motore più visibile dei prezzi americani è stata l’energia. Lo ha certificato il Bureau of Labor Statistics: dopo il 3,3 di marzo ad aprile l’inflazione americana ha toccato il 3,8 per cento, il livello più alto da maggio 2023 e certamente più alto del 2,4 per cento registrato prima che iniziassero i bombardamenti sull’Iran il 28 febbraio; +1,4 in due mesi. Si è già scritto di quanto il prezzo della benzina al distributore sia uno dei riferimenti a cui nessun elettore può girare il capo; si pensi ora che il gallone negli Stati Uniti ha raggiunto la soglia politicamente critica dei 4,50 dollari. Così, all’incertezza economica scatenata dal presidente Trump ci si è aggiunto l’impatto del circolo vizioso a Hormuz. E, per la prima volta da aprile 2023, i salari orari reali medi sono scesi dello 0,3 per cento su base annua.
L’amministrazione americana, a questo punto, non può che essere costretta a una profonda riflessione, a partire dal fallito tentativo di condizionare (solo perché non potevano obbligarli) la Federal reserve a tagliare i tassi rischiando un danno persino superiore. Per fortuna degli americani, però, Trump non è nuovo a ritirate strategiche dal protezionismo quando il prezzo politico diventa alto. Lo fece già nel novembre 2025, dopo le sconfitte repubblicane in Virginia e New Jersey, esentando dai dazi reciproci decine di prodotti alimentari, dalla carne al caffè. Ora la sequenza si ripete. Con il prezzo della carne bovina salito del 12,1 in un anno e del 16 dall’inizio del mandato, e lo stock di mandrie bovine ai minimi da 75 anni a causa di siccità e costi troppo elevati, Trump ha valutato ulteriori sospensioni per i contingenti tariffari sul manzo per 200 giorni, per agevolarne l’import (il 20 per cento dei consumi nazionali). Per ora a fermarlo è stata l’ira dei ranchers americani. Ma i dati parlano chiaro, e con le elezioni di metà mandato dietro l’angolo, dove il Gop rischia di perdere la maggioranza sull’affordability, Trump non può più rimanere con le mani in mano. Che Taco stia per tornare in scena?
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