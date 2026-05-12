Inflazione, benzina e carne cara. Perché Trump può tornare al Taco

Dopo la sentenza della Corte Suprema a rubare il posto ai dazi come motore più visibile dei prezzi americani è stata l’energia. Lo ha certificato il Bureau of Labor Statistics: dopo il 3,3 di marzo ad aprile l’inflazione americana ha toccato il 3,8 per cento, il livello più alto da maggio 2023 e certamente più alto del 2,4 per cento registrato prima che iniziassero i bombardamenti sull’Iran il 28 febbraio; +1,4 in due mesi. Si è già scritto di quanto il prezzo della benzina al distributore sia uno dei riferimenti a cui nessun elettore può girare il capo; si pensi ora che il gallone negli Stati Uniti ha raggiunto la soglia politicamente critica dei 4,50 dollari. Così, all’incertezza economica scatenata dal presidente Trump ci si è aggiunto l’impatto del circolo vizioso a Hormuz. E, per la prima volta da aprile 2023, i salari orari reali medi sono scesi dello 0,3 per cento su base annua.