Stretto tra Draghi e Le Pen. Salvini ora medita di disertare il summit sovranista a Varsavia

Prima il grnade annuncio: "Il 3 e 4 dicembre andremo in Polonia a definire i nuovi equilibri europei". Poi il ripensamento: "non ho ancora deciso se andare". Le manovre di Giorgetti alla corte dei popolari tedeschi. L'ostruzionismo della Meloni. Così ora il capo della Lega a Bruxelles rischia di restare in mezzo al guado