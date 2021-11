La Raggi eleva il M5s dalla dimensione romana (con buona pace di Conte)

Ringraziamenti, ringraziamenti, ringraziamenti. Allusioni a contatti, citazioni. Virginia Raggi – ex sindaca di Roma e ora consigliere comunale d’opposizione nonché membro del comitato di garanzia a Cinque Stelle – si è fatta ieri intervistare dal Corriere della Sera e il quadro che ne esce non è esattamente il ritratto della sconfitta. Raggi infatti di Roma parla, sì, ma quasi en passant, concedendo, a parole, “tempo” per ambientarsi all’ex avversario Roberto Gualtieri, agli esordi in una “città complessa”, e parlando del suo “lavoro” da soldato semplice in consiglio comunale, ma è come se da quella Roma l’ex sindaca si volesse elevare per raggiungere altitudini prima non contemplate, e precisamente quelle della cosiddetta dimensione nazionale del Movimento. Dimensione nazionale in cui, al momento, è l’ex premier Giuseppe Conte a guidare i Cinque stelle, e anche se Raggi smentisce la presenza di tensioni sommerse con l’avvocato del popolo (“vogliono dipingermi in contrasto con Conte, vi assicuro che non è così. Ho stima di Giuseppe e lo sento spesso…”), tra i due si è spesso registrato un non allineamento.

