Il modulo D'Alema: quando il gregario sgomita per fare il numero uno

Forse è vero che nessuno vuole essere Robin, che a nessuno piace fare il numero due, neanche a quelli che ripetono sempre di voler rimanere un passo indietro, e forse a loro meno che a ogni altro. Quelli che non amano la luce dei riflettori, che stanno bene così come stanno, che preferiscono se li si nota di meno. Quelli che al ruolo di presidente del Consiglio, o magari anche di presidente della Repubblica, sinceramente, preferirebbero un bel posto da sottosegretario (probabilmente parenti stretti di quelli che alla finale di Champions league preferiscono un buon libro). Quelli che non ci pensano proprio a fare il leader – ma cosa andate mai a pensare – non se lo sognano neanche. Quelli che sono consapevoli dei propri limiti, o almeno così dicono. Quelli come Giancarlo Giorgetti, insomma.

