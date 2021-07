Giancarlo Giorgetti, il guardiano del Drago

Tamburi e fischietti che rimbombano e sibilano lungo via Veneto; striscioni e cartelli che tappezzano l’ingresso di palazzo Piacentini; manifestazioni e cortei che i poliziotti cercano di incanalare nelle stradine adiacenti. Cento, centocinquanta, non si contano i “tavoli di crisi” e chi si siede vuole una cosa soltanto: che il governo intervenga, cioè sborsi quattrini per salvare il salvabile e ciò che salvabile non è. Il rituale si ripete da molti anni, da quando il ministero dello Sviluppo economico è diventato il ministero dei Salvataggi economici. E’ rimasto l’acronimo, Mise, a mascherare una ben diversa sostanza.

