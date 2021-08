La fiducia talebana dei grillini

No, Conte e Borrell non hanno detto cose simili sul nuovo regime afghano

La galassia grillina è alla ricerca di un leader decente del mondo libero che abbia pronunciato le stesse frasi, o qualcosa di simile, a quelle dette da Giuseppe Conte sul nuovo regime talebano. Il presidente dei 5 stelle ha detto: “Dobbiamo coltivare un serrato dialogo col nuovo regime, che appare, quantomeno a parole, da alcuni segnali che vanno tutti compresi, su un atteggiamento abbastanza distensivo”. Poi ha aggiunto: “Non strumentalizzate le mie parole”. Non occorre strumentalizzare, le sue parole mostrano l’incapacità di capire la crisi afghana e, cosa ben peggiore, la sua disponibilità a credere al bluff, molto mal orchestrato, dei nuovi talebani cortesi, moderati, rispettosi delle donne, amanti della libertà di stampa. Questi talebani “distensivi” non esistono, ma per giustificare le parole di Conte c’è chi si affretta a dire che l’ex premier non è certo l’unico a pensarla così, anche Josep Borrell, l’Alto commissario per la politica estera e la sicurezza dell’Ue, dice le stesse cose.