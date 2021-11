Grazie a Draghi è l'ora di Roma padrona

È stata la scenografia vincente del G20 italiano ed è stata la vera ragione per cui l’incontro tra i grandi del mondo, almeno tra quelli che c’erano, verrà ricordato a lungo, a prescindere dai contenuti del vertice. Il G20 di Roma verrà ricordato per questo, per la scenografia, le passeggiate in centro, i selfie di fronte al Pantheon, le monetine alla Fontana di Trevi, e verrà ricordato invece meno per il resto, per l’accordo sulla global tax raggiunto già molti mesi fa, per l’accordo sul clima che non c’è stato, per la svolta sul multilateralismo che è stata solo evocata, e se non ci fosse stata Roma, Roma padrona, è possibile che il G20 italiano sarebbe stato, nonostante Mario Draghi, anonimo come tutti gli altri.

