G20, i leader in visita alla Fontana di Trevi. Le immagini

Prima di tuffarsi nella seconda giornata dei lavori del G20, i leader internazionali hanno fatto questa mattina una passeggiata per il centro di Roma. Hanno quindi raggiunto la Fontana di Trevi per una photo opportunity. Guidati dal premier Draghi. Alcuni minuti in una giornata fitta di impegni per fare da turisti nella capitale.