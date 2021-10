G20, l'intervento del premier Draghi alla chiusura dei lavori

Questa mattina si sono visti per le vie del centro di Roma, per una rapida visita alla Fontana di Trevi. Ma poi i leader del G20 si sono spostati di nuovo al centro congressi La Nuvola per affrontare la giornata conclusiva del summit internazionale. E chiudere l'accordo sul clima dopo una negoziazione che è si protratta per quasi 24 ore ed è andata avanti anche durante la notte.

Al termine dei lavori prende la parola il premier Draghi, per un intervento che chiude ufficialmente la due giorni del G20.