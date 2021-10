Nessuna alternativa al multilateralismo, dicono i leader mondiali al G20

Roma. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha accolto alla Nuvola di Fuksas dell’Eur i leader del G20, per la prima volta ospitato dall’Italia. Sin dalle prime ore del mattino, come previsto, tutta l’area attorno al quartiere romano è stata blindata dalle forze di polizia, per assicurare che la cerimonia d’apertura del più importante vertice del multilateralismo si svolgesse in sicurezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE