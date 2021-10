Dietro ai sorrisi tra Biden e il Papa ci sono questioni irrisolte (migranti e Cina)

Joe Biden ha fatto sapere al mondo che il Papa gli ha detto che è “un buon cattolico” e che può continuare a fare la comunione. Soddisfatta la curiosità di chi pensava che Francesco potesse, ricevendo il presidente degli Stati Uniti in Vaticano, dirgli che non può accostarsi all’eucaristia (questione di mero interesse americano), la notizia vera è la durata dell’udienza: 75 minuti – c’è chi dice qualcosa in più, forse un’ora e mezza – ben più dei 50 concessi a Barack Obama e più del doppio del tempo riservato a Donald Trump. Il comunicato di rito diffuso al termine del vis-à-vis chiarisce i temi discussi: comune impegno nella protezione e nella cura del pianeta, situazione sanitaria e lotta contro la pandemia di Covid-19, rifugiati e assistenza” ai migranti. In più, assai rilevante, è la conferma che Biden e Francesco hanno parlato di “tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza”.

