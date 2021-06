“Non venite”. La politica sui migranti di Kamala Harris è dura e fa infuriare molti democratici

Non venite, non venite, se arrivate al nostro confine sarete rimandati indietro. Kamala Harris, vicepresidente americana in visita in Guatemala, ha detto di essere in missione nell’America centrale per combattere violenza e corruzione nella regione e quindi scoraggiare le migrazioni verso il nord, verso il confine con gli Stati Uniti, perché una volta lì non è possibile passare. Non venite, non fate quel viaggio pericoloso e spesso inconcludente (se non mortale): se volete entrare negli Stati Uniti, cercate le opzioni legali previste dal vostro paese di provenienza. In cambio gli Stati Uniti faranno di tutto, dice la Harris, per combattere il traffico di esseri umani, la violenza e la corruzione, e per sviluppare l’imprenditoria locale: sono stati stanziati 310 milioni di dollari di aiuti che fanno parte del progetto di 4 miliardi di dollari di aiuti nei prossimi quattro anni. L’obiettivo dell’Amministrazione Biden è contenere il flusso migratorio che, secondo i dati, sta raggiungendo un picco (duecentomila arrivi dall’inizio dell’anno) e sembra inarrestabile. L’Amministrazione ha rivisto la politica di separazione dei minori al confine avviata da Donald Trump e ha già organizzato dei (complicatissimi) ricongiungimenti, ma si è già infilata in altre controversie, prima annunciando, all’inizio del mandato, un grande “welcome” che è suonato invitante e poi facendo pasticci sul tetto di immigrati da accogliere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni