G20, Biden è a Roma: oggi vedrà Draghi e il Papa

Al via la serie di incontri del presidente americano. La capitale si prepara alla due giorni del vertice internazionale

Il presidente americano Joe Biden è a Roma. Che da qui a domenica, con l'arrivo di tutti i leader del G20, si appresta a fare da centro del mondo. Una due giorni per affrontare le grandi sfide legate a salute, economia e cambiamenti climatici preceduta da una serie di incontri bilaterali che avranno luogo qust'oggi. E proprio l'agenda del presidente americano (che prima di arrivare in Europa ha annunciato un nuovo accordo su clima e welfare) è fittissima d'impegni.

Dopo essere atterrato a Fiumicino alle 2 e mezzo di notte, oggi Biden incontrerà prima Papa Francesco in Vaticano alle 12, in compagnia della first lady Jill Biden. Dopodicché avrà un colloquio con il segretario di stato della Santa sede il cardinale Pietro Parolin. Prima di spostarsi al Qurinale per un incontro (alle 13 e 55) con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E alle 15 e 15 con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. L'agenda prevede un bilaterale anche con il presidente francese Emmanuel Macron per un chiarimento dopo le tensioni sull’accordo Aukus.

Come detto, il G20 si svolgerà all'interno del centro congressi della Nuvola, all'Eur. Ma è tutta la capitale che risentirà dell'organizzazione dell'evento. Per l'occasione sono stati dispiegate 7mila tra forze dell'ordine e vigili urbani. L'attenzione è massima anche da parte del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha annunciato un rafforzamento dei reparti proprio per evitare disordini. Sabato pomeriggio, infatti, a San Giovanni è prevista una nuova manifestazione organizzata dal Pc di Marco Rizzo. Così come da viale Ostiense a piazza Bocca della verità è in programma un corteo Ubs. L'obiettivo è evitare momenti di tensione e di guerriglia come quelli cui si è assistito nelle scorse settimane. Soprattutto ora che, come ha raccontato al Foglio il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli in città "c'è il tutto esaurito". E gli occhi del mondo sono puntati tutti sulla capitale d'Italia.