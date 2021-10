G20, ecco che clima ci sarà a Roma

I grandi della terra sbarcano all’Eur per parlare di ambiente: sicurezza, eventi, svago per le first lady, hotel esauriti

Sabato e domenica gli occhi del mondo saranno puntati sulla Capitale con il G20. I grandi della Terra si riuniranno a Roma per parlare di economia, salute e cambiamenti climatici. Ci sarà il presidente degli Usa Joe Biden – nella delegazione: il Segretario di stato Blinken, la Segretaria al Tesoro Yellen e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan –, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il presidente turco Tayyip Erdogan e il premier brittanico Boris Johnson. Presente ovviamente anche Angela Merkel, al suo ultimo grande summit internazionale da cancelliera. I grandi assenti: il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. Al loro posto i ministri degli Esteri, Sergey Lavrov e Wang Yi che dovrebbero intervenire in videocollegamento. Gli eventi del G20 saranno preceduti venerdì da alcuni incontri bilaterali.

Biden andrà prima in Vaticano per un incontro con Papa Francesco, poi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e infine a palazzo Chigi da Mario Draghi. Biden vedrà anche Macron: un chiarimento dopo le tensioni sull’accordo Aukus. Sempre venerdì è previsto anche un pre-summit al quale parteciperanno i ministri delle Finanze e della Salute.

Gioiscono, dopo due anni di pandemia, gli albergatori. “C’è praticamente il tutto esaurito”, dice il presidente di Federalberghi Giuseppe Roscioli. Oltre ai delegati che alloggeranno nei migliori 5 stelle della città (tra i grandi hotel di via Veneto e il Cavalieri di Monte Mario, dove è attesa la delegazione americana), c’è un grande reggimento di autisti, security, segretari che le delegazioni porteranno con loro. “Le stanze prenotate sono oltre 4 mila”, dice soddisfatto Roscioli.

Il programma del G20

Il programma ufficiale del G20 inizia sabato mattina alle dieci quando il premier Mario Draghi darà il suo benvenuto ai capi di stato e di governo e alle loro delegazioni. Seguirà una prima photo-opportunity dei leader con le loro famiglie e un giro di tavolo per fotografi e operatori. Alle 11.45 inizieranno i lavori veri e propri con la prima sessione dedicata a economia e salute globale. Nel pomeriggio il primo evento laterale al summit: a parlare di guida femminile nelle aziende sarà la regina Máxima dei Paesi Bassi. La domenica si comincerà con la vera photo-oppotunity in un luogo ancora top secret nel centro della Capitale. Poi, di nuovo tutti alla Nuvola dell’Eur. I lavori saranno divisi in due sessioni: la prima su cambiamento climatico e ambiente e la seconda dedicata allo sviluppo sostenibile. Sono previsti anche alcuni incontri bilaterali. Sia Macron, sia Biden potrebbero vedere il presidente turco Erdogan. Il presidente francese avrà anche un faccia a faccia con il premier inglese Johnson. A seguire, nel primo pomeriggio, il secondo evento laterale dedicato al ruolo del settore privato nella lotta al cambiamento climatico. A coordinare i lavori sarà l’erede al trono e principe di Galles Carlo. A chiudere i lavori, intorno alle 16.15, sarà, come da prassi, la conferenza stampa del leader del paese ospitante, in questo caso Mario Draghi. Dopo ci saranno le conferenza stampa nazionali delle altre delegazioni. Sicuramente parlerà il presidente americano Joe Biden.

La sicurezza al G20

Tutti gli appuntamenti del G20 si svolgeranno all’interno del centro congressi la Nuvola all’Eur poco più in là, al Palazzo dei Congressi, è stato allestito il media center. Il ministero degli Interni ha disposto una zona rossa intorno alla Nuvola di 10 chilometri di raggio inaccessibili a chiunque. Già ieri sono iniziate le bonifiche ambientali sulla Cristoforo Colombo le altre strade limitrofe. Il dispiegamento di forze dell’ordine sarà imponente. Sono previsti circa 7 mila uomini: 5 mila tra polizia, carabinieri ed esercito e 2 mila vigili. Toccherà a loro presidiare il summit, ma anche alberghi, ambasciate e altri obiettivi sensibili. Mentre i droni sorvoleranno dall’alto e un cacciatorpediniere della Marina garantirà la sicurezza aerea dal mare insieme a un caccia intercettore F2000.

A complicare ulteriormente la gestione dell’ordine pubblico ci saranno anche diverse manifestazioni sabato pomeriggio. Sabato a piazza San Giovanni alle 14.30 si riuniranno i militanti del Pc di Marco Rizzo. Mentre il corteo più corposo organizzato dalla Usb partirà alle 15 da piazzale Ostiense verso piazza Bocca della Verità. Parteciperanno anche centri sociali, i ragazzi di Friday for the future e i lavoratori di Gkn. Le forze dell’ordine non escludono anche la presenza di infiltrati pronti a creare disordini. La Questura di Roma stima almeno 5mila partecipanti.

Cosa faranno le first lady

Per first lady e first gentleman, mogli e mariti dei delegati, l’agenda alternativa al summit prevede diverse visite culturali e una mezza giornata dedicata agli acquisti nel centro della città. Sono previste le visite a Colosseo, musei Capitolini e Galleria Borghese. In Campidoglio, domenica, è anche in programma un pranzo nella sala della Protomoteca. A fare gli onori di casa il sindaco Roberto Gualtieri. Sempre domenica, nel tardo pomeriggio o addirittura verso sera, ci sarà invece un giro del centro tra via del Tritone, via del Corso e via Condotti per lo shopping.

Appendice mondana

I leader della Terra si incontreranno anche fuori dalla Nuvola in almeno due eventi che si svolgeranno sabato. Alle 19 è previsto l’evento culturale con aperitivo all’interno delle Terme di Diocleziano a piazza della Repubblica, mentre la sera i capi di stato e di governo saranno ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una cena al Quirinale.