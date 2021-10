Il multilateralismo s'è rotto e i suoi surrogati pure. Vedi l'energia

Nel giugno del 2009, in un articolo su Foreign Policy, Moisés Naím teorizzò la necessità del “minilateralismo” per affrontare in modo efficace le sfide globali. Il multilateralismo non funzionava più né alle Nazioni Unite né all’Organizzazione mondiale del commercio, ingabbiato dalla regola del consenso e dai veti. Secondo Naím, il minilateralismo doveva essere “un approccio più intelligente e mirato: dobbiamo portare al tavolo il più piccolo numero possibile di paesi necessario per avere il più grande impatto possibile per risolvere un particolare problema”. Nel settembre del 2009 il summit del G20, che aveva iniziato a riunirsi l’anno prima sull’onda della crisi finanziaria, affermò la sua ambizione di diventare il principale organismo della cooperazione economica internazionale. Da allora i temi in agenda si sono ampliati. Il summit sotto la presidenza di Mario Draghi discuterà di ripresa e pandemia, di clima e di sviluppo sostenibile. Ma l’atmosfera è molto diversa da quella del 2008-09. I due principali leader non occidentali, Xi Jinping e Vladimir Putin, non saranno a Roma. La loro assenza mostra che la cooperazione post crisi finanziaria del G20 ha lasciato il posto alla competizione post pandemia. Il “numero magico” del minilateralismo si è ridotto ancora di più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE