Il buio su Hong Kong

Sette attivisti condannati per una protesta e giornalisti che scappano dalla Cina

È l’ennesima stretta alla libertà in quello che un tempo era un luogo sicuro e lontano dall’autoritarismo di Pechino. Ieri un tribunale di Hong Kong ha dichiarato colpevoli sette leader del movimento per l’autonomia dell’ex colonia inglese. Colpevoli di aver organizzato una protesta, definita dai funzionari di Hong Kong non autorizzata, nel 2019. Tra i condannati ci sono diverse figure molto importanti della società civile e della politica di Hong Kong, e c’è anche Jimmy Lai, tycoon ed editore dell’Apple daily, uno dei giornali d’opposizione al governo locale.